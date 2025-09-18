به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با برگزاری مراسم معارفه در حضور احمدحسین فتّایی، مشاورا جرایی معاونت امور هنری، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، ضرغام خزانه‌دار انجمن هنرهای نمایشی ایران و کارکنان مجموعه، کوروش سلیمانی عهده‌دار هدایت تئاتر شهر شد.

رضا مردانی، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درابتدای این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های حسن جودکی که طی ماه‌های گذشته، سرپرستی مجموعه تئاتر شهر را به عهده داشت، بیان کرد: آقای جودکی طی مدت زمانی که به عنوان سرپرست در مجموعه تئاتر شهر مشغول به خدمت بود، زحمات بسیار زیادی برای این مجموعه متقبل شد و تمام همت و تلاش خود را به کار گرفت تا در چرخه فعالیت‌های تئاتر شهر خدشه‌ای وارد نشود؛ فرآیندی که واقعا کار سخت و دشواری بود.

او افزود: به طور حتم موضوع مدیریت مجموعه تئاترشهر یکی از دغدغه‌های جدی بنده به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی و تمامی هنرمندان ارزنده تئاتر کشورمان بوده و هست. فرآیندی که در دوره فعالیت‌های خانم رضایی در معاونت امور هنری نیز به طور جدی پیگیری می‌شد و ایشان با تلاشی کم‌نظیر، موضوعات مرتبط با این مجموعه را پیگیری می‌کرد، مسیری که جا دارد قدردانی ویژه‌ای به جهت این پیگیری‌ها و تلاش‌ها داشته باشم.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از توجه ویژه سرپرست جدید معاونت امور هنری در امور مربوط به تئاتر شهر تصریح کرد: از جناب سلیمانی می‌خواهم تا در بحث‌های مختلف، چالش‌ها، راهبردها و سیاست‌های اجرایی تئاترشهر با همه هنرمندان، کارشناسان و کارکنان تلاشگر این مجموعه ارزشمند هم‌افزایی و تشریک مساعی داشته باشد. امیدوارم به واسطه این حضور، شاهد اتفاقات بسیار خوب و موثری در حوزه‌های محتوایی، زیرساختی و فنی مجموعه تئاترشهر باشیم.