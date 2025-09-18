به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آزمون دفتریاری صبح امروز در تهران و سراسر کشور برگزار شد.

سیدصادق سعادتیان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه بازدید از محل برگزاری آزمون گفت: بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی، هر دفتر اسناد رسمی با مسئولیت سردفتر اداره می‌شود که باید دفتریار را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای تکمیل دفتریاران هر سال آزمون علمی برگزار کند، تا توان علمی دفتریاران ارزیابی شود چرا که این افراد باید برای مردم سند مالکیت صادر کنند.

سعادتیان افزود: ۴۴۳۹ نفر در آزمون امسال شرکت کرده‌اند که ۲۹۵۳ نفر خانم هستند و ۶۷ درصد شرکت کنندگان آزمون را تشکیل می‌دهند و ۱۴۸۶ نفر هم آقا هستند.

وی گفت: امتیاز علمی برای قبولی در آزمون دفتریاری ۷۰ به اضافه ۱ است و شرکت کنندگان در آزمون در صورت احراز قبولی، به عنوان دفتریار برای حضور در دوره‌های اختبار معرفی می‌شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مراحل آزمون با همکاری سازمان سنجش و بدون دخالت عوامل انسانی انجام شده و نتیجه هم ظرف ۴۰ روز آینده اعلام می‌شود.