مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار تهران گفت: در صورت صدور مجوزهای واردات آماده عرضه گوشت وارداتی هستیم.
مهدی بختیاری زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه شهر تهران خبرگزاری صداوسیما گفت: مدتی است که ما در تلاشیم بستر واردات گوشت با قیمت مناسب فراهم شود تا بتوانیم این کالا را در میادین عرضه کنیم. پیگیریهای ما از وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد و امیدواریم گوشت از کشورهایی مانند کنیا، پاکستان، برزیل، رومانی، روسیه و مغولستان در کوتاهترین زمان وارد کشور شود.
او درباره زمان عرضه گوشت افزود: تمام مراحل بستگی به صدور مجوز وزارت جهاد دارد و پس از صدور مجوز، حدود ۲۰ روز طول میکشد تا گوشت به دست مردم برسد.
بختیاریزاده درباره وضع گوشت تولید داخل توضیح داد: اکنون گوشت تولید داخل در میادین با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان کمتر از بازار آزاد عرضه میشود و ورود گوشت وارداتی میتواند به تعدیل قیمتها کمک کند. پیشبینی ما این است که قیمت گوشت وارداتی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان باشد.
او همچنین درباره تأمین برنج و مرغ گفت: برنج تولید داخل در بازار ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد، اما در میادین با قیمت ۲۷۵ هزار تومان و با حداقل سود عرضه میشود. توصیه ما به مردم این است که برنج گران نخرند و از میادین با قیمت مناسب خرید کنند.
مدیرعامل سازمان میادین در خصوص مرغ نیز گفت: مرغ در میادین با قیمت ۱۰۸ تا ۱۱۲ هزار تومان عرضه میشود، در حالی که قیمت آن در بازار آزاد ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است. ما ظرفیت خوبی برای تأمین مرغ، گوشت و برنج ایجاد کردهایم و تلاش میکنیم کالاها با قیمت عادلانه به دست مردم برسد.