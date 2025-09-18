پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر ضرورت تجهیز و بهروزرسانی گمرکات این استان، گمرکات را پیشانی نظام اسلامی دانسته و گفت: متأسفانه تجهیزات موجود در مبادی ورودی و خروجی استان بهروز نیست و این موضوع روند ترخیص کالاها و تردد مسافران را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانغربی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، افزود: آذربایجانغربی آبروی کشور بوده و لازم است زیرساختهای گمرکی آن تقویت شود تا هم زمینه تسریع در ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی فراهم شود و هم زمان معطلی مسافران در مرزها کاهش یابد.
وی همچنین با بیان اینکه سهم استان از درآمدهای مرزی تقریباً صفر است، خاطرنشان کرد: مرزهای آذربایجانغربی متعلق به کل کشور بوده و باید بخشی از عوارض و درآمد گمرکات به بهسازی و تجهیز این مبادی اختصاص یابد.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه افزود: مرزها تاکنون عایدی چندانی برای مرزنشینان نداشته و بهبود معیشت آنان مستلزم سرمایهگذاری در زیرساختهای گمرکی است.
رحمانی همچنین اتحاد و انسجام اقوام و ادیان استان را یک سرمایه اجتماعی ارزشمند دانسته و اضافه کرد: همزیستی مسالمتآمیز مردم آذربایجانغربی پشتوانهای مطمئن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان است.
وی در پایان افزود: نقش نمایندگان استان در مجلس و همدلی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، عامل مهمی در پیشرفت و توسعه است.