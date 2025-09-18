پخش زنده
رقابتهای اسکواش PSA (انجمن حرفهای اسکواش بازان جهان) در سریلانکا در حال برگزاری است و تنها بانوی اسکواش باز کشورمان با شکست برابر مالزی از رقابتها حذف شد. فاطمه فلاحتی، تنها نماینده ایران در رقابتهای اسکواش PSA در سریلانکا با قبول شکست برابر حریفی از کشور مالزی از دور رقابت ها کنار رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای PSA (انجمن حرفهای اسکواش بازان جهان) با جایزه ۳ هزار دلاری در سریلانکا در حال برگزاری است و فاطمه فلاحتی که تنها نماینده ایران در مسابقات است در اولین بازی خود به مصاف حریفی از سریلانکا رفت و با نتیجه ۳ بر صفر او را شکست داد.
فلاحتی در دومین دیدار امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور به مصاف حریفی از مالزی که دارای رنکینگ ۲۳۳ دنیاست، رفت و با نتیجه ۳ بر صفر دیدار را واگذار کرد و از دور رقابتها حذف شد.
رقابتهای PSA با جایزه ۳ هزار دلاری تا ۳۰ شهریور در سریلانکا ادامه دارد.