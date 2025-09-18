پخش زنده
در ادامه سفر استاندار به بخش پاتاوه کلنگ جاده دشت بز، منج، مازه کز بر زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان دنا گفت: با هدف توسعه و بهبود زیرساختهای حمل و نقل در مناطق کمتر برخوردار، کلنگ جاده منج، دشت بز، مازه کز دنا بر زمین زده شد.
عباس رسولی اعتبار این طرح راهسازی را بیش از ۷۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح راهسازی با کارفرمایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای و با مشارکت بسیج سازندگی سپاه فتح استان اجرا میشود.
رسولی اضافه کرد: این طرح به عنوان بخشی از فعالیتهای دولت در هفته دفاع مقدس و با هدف خدمترسانی به مردم در مناطق کم برخوردار بخش سادات محمودی اجرا می شود.
وی ادامه داد: هدف از ا اجرای این طرح راهسازی، ارتقاء سطح زندگی مردم و تسهیل عبور و مرو در این مناطق است.