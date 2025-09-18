پخش زنده
۵۸ پروژه آموزشی در سال تحصیلی جدید در خراسان جنوبی به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با حضور در برنامه زنده رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: در دولت چهاردهم، توجه ویژهای به حوزه آموزش شده است که در این رابطه بیش از ۱۰۰ پروژه نهضت ملی مسکن در استان در دست اجراست که ۵۸ پروژه آن برای سال تحصیلی جدید افتتاح میشود.
مرتضوی افزود: پروژههای مهمی در قالب نهضت ملی مسکن در دست اجراست که تکمیل آنها به بهبود زیرساختهای آموزشی کمک شایانی خواهد کرد.
به گفته وی در زمان ثبتنام، تنها دریافت وجه مربوط به بیمه و کتب درسی از والدین مجاز است و دریافت هرگونه وجه اضافی در این مرحله ممنوع است، اما در طول سال تحصیلی، کمکهای داوطلبانه اولیا با توجه به توان مالی، برای بهبود امکانات مدارس دریافت میشود..
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه مدارس تیزهوشان شهریهای دریافت نمیکنند و مبلغی که اخذ میشود، حق ثبت است که به تصویب رسیده و معادل ۵۰ درصد شهریه مدارس غیردولتی است، افزود: دانشآموزان دهکهای ۱ تا ۳ درآمدی از پرداخت این هزینه معاف هستند و ثبتنام آنها رایگان است..
مرتضوی از وجود ۱۹۵ هزار دانشآموز و ۱۵ هزار و ۷۰۰ پرسنل آموزشی در استان خبر داد و گفت: خراسان جنوبی در زمینه ثبتنام، استان پیشتاز بوده و تاکنون ۱۰۷ هزار و ۵۷ نفر در دوره ابتدایی ثبتنام کردهاند که ۵۲ هزار و ۱۴۹ نفر پسر و مابقی دختر هستند.
وی همچنین از ثبت نام ۱۶ هزار و ۵۲۷ نفر در پایه اول ابتدایی در استان خبر داد و افزود: ۱۶ هزار و ۴۰۹ نوآموز کلاس اولی مورد سنجش قرار گرفتهاند.
مرتضوی با اشاره به اینکه از از این تعداد کلاس اولی، ۸۳ نفراتباع خارجی هستند، افزود: در مجموع، هزار و ۲۲ دانشآموز اتباع در استان مشغول به تحصیل هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اعلام کرد: ۹ رتبه زیر ۱۰۰ کنکور سراسری از آن دانش آموزان بیرجندی است..
مرتضوی افزود: در هفت ماه اخیر، سه کاروان تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به مدارس استان ارسال شده و دو کاروان دیگر نیز به زودی به استان وارد میشود و این روند برای تجهیز مدارس، کارگاهها و تأمین اقلام مورد نیاز ادامه خواهد داشت.
به گفته وی همچنین، تفاهمنامه همنوا بین آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفهای منعقد شده که بر اساس آن، از تجهیزات و امکانات کارگاهی یکدیگر بهرهمند خواهیم شد و اولین هنرستان وابسته به آموزش فنی و حرفهای نیز با استفاده از فضا و تجهیزات این سازمان ایجاد شده است.
مرتضوی افزود: در حالی که موافق تشکیل کلاسهای با بیش از ۳۰ دانش آموز نیستیم با این حال، در سطح شهرستان بیرجند با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم و ۵۰ مدرسه به صورت دو نوبته فعالیت میکنند.
به گفته وی تلاشها برای رفع این کمبود از طریق ساخت مدارس جدید ادامه دارد.
مسئول واحد نظارت بر خدمات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: طرح نظارت در خصوص مدارس و فروش وسایل مورد نیاز دانش آموزان که از ۱۵ شهریور آغاز شده، تا اول مهر با هدف همافزایی دستگاههای نظارتی ادامه دارد.
کاووسی افزود: در این رابطه، ۲۶ تیم نظارتی و گشت مشترک در دو نوبت صبح و عصر در سراسر استان بر بازار نارت ویژه دارند.
مسئول واحد نظارت بر خدمات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: سامانه ۱۲۴ نیز به صورت تلفنی و سامانهای در سطح استان آماده دریافت شکایات شهروندان است.
مرتضوی افزود: در خصوص شهریه مدارس نیز ورود پیدا کردهایم و پایش این موضوع در جریان است که از شهروندان درخواست میشود موارد مشاهده شده را به سامانه اعلام کنند.