رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای کامل قوانین مربوط به مناطق آزاد و تقویت زیرساخت‌های حیاتی این مناطق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدرضا رضایی کوچی در نشستی با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر راه، اعضای کمیسیون عمران مجلس، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، مدیر عامل راه آهن کشور در منطقه آزاد ارس تقویت زیرساخت‌های حیاتی این مناطق را ضروری دانست.

وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی گفت: متاسفانه علیرغم تصریح ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه‌ای، دستگاه‌های اجرایی در بیشتر موارد به این قانون که ناظر بر حمایت از مناطق آزاد است تمکین نکرده‌اند.

کوچی افزود: هدف قانون‌گذار از ایجاد مناطق آزاد، ایجاد تحرک اقتصادی است که بدون همکاری تمامی نهاد‌ها محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به وجود مرز‌های طولانی کشور گفت: بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر نوار مرزی با هفت کشور داریم و فعال‌سازی پایانه‌های مرزی برای تحقق هدف مناطق آزاد امری بسیار مهم و حیاتی است.

کوچی با اشاره به بازدید از کریدور زنگزور ۲ دستور کار فوری را برای دولت و وزارت راه در این خصوص پیشنهاد کرد.

وی خواستار شد تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل هفت کیلومتر باقی‌مانده از جاده مرند-جلفا در اولویت تخصیص قرار گیرد و این محور که یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی منطقه است سریع به بهره‌برداری برسد.

کوچی با بیان اینکه شبکه ریلی موجود متناسب با اهداف منطقه نیست گفت: باید ارتقای خطوط ریلی و ناوگان واگن‌های ارس در اولویت قرار گیرد تا زیرساخت‌های لجستیکی منطقه برای سرعت بخشیدن به حمل‌ونقل و ترانزیت تقویت شود.