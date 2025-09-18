تاکید رئیس کمیسیون عمران مجلس بر اجرای کامل قوانین مناطق آزاد
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای کامل قوانین مربوط به مناطق آزاد و تقویت زیرساختهای حیاتی این مناطق تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
محمدرضا رضایی کوچی در نشستی با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر راه، اعضای کمیسیون عمران مجلس، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، مدیر عامل راه آهن کشور در منطقه آزاد ارس تقویت زیرساختهای حیاتی این مناطق را ضروری دانست.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی گفت: متاسفانه علیرغم تصریح ماده ۶۵ احکام دائمی توسعهای، دستگاههای اجرایی در بیشتر موارد به این قانون که ناظر بر حمایت از مناطق آزاد است تمکین نکردهاند.
کوچی افزود: هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد، ایجاد تحرک اقتصادی است که بدون همکاری تمامی نهادها محقق نمیشود.
وی با اشاره به وجود مرزهای طولانی کشور گفت: بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر نوار مرزی با هفت کشور داریم و فعالسازی پایانههای مرزی برای تحقق هدف مناطق آزاد امری بسیار مهم و حیاتی است.
کوچی با اشاره به بازدید از کریدور زنگزور ۲ دستور کار فوری را برای دولت و وزارت راه در این خصوص پیشنهاد کرد.
وی خواستار شد تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل هفت کیلومتر باقیمانده از جاده مرند-جلفا در اولویت تخصیص قرار گیرد و این محور که یکی از شریانهای اصلی ارتباطی منطقه است سریع به بهرهبرداری برسد.
کوچی با بیان اینکه شبکه ریلی موجود متناسب با اهداف منطقه نیست گفت: باید ارتقای خطوط ریلی و ناوگان واگنهای ارس در اولویت قرار گیرد تا زیرساختهای لجستیکی منطقه برای سرعت بخشیدن به حملونقل و ترانزیت تقویت شود.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از اعضای این کمیسیون به همراه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که با هدف بازدید نظارتی از پروژههای عمرانی شمال غرب کشور به استان آذربایجان شرقی سفر کردهاند صبح امروز وارد شهرستان جلفا شدند.
اعضای کمیسیون عمران در بدو ورود به این شهرستان با حضور بر مزار شهدای مقاومت ارس ضمن قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
پل آهنی جلفا که در دوران جنگ جهانی دوم شاهد مقاومت دلیرانه سه مرزبان ایرانی سرجوخه شهید مصیب محمدی، سرباز شهید عبدالله شهریاری باسمنج و سرباز شهید سیدمحمد راثی هاشمی بود امروز به عنوان نمادی از تاریخ پرافتخار کشورمان شناخته میشود.