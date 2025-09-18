به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عبدالله صانعی، فرماندار شهرستان چادگان در حاشیه جشنواره بزرگ آوای زاگرس در روستای چهل چشمه، بر اهمیت معرفی ظرفیت‌ها و فرهنگ غنی مردم این منطقه تأکید کرد و از استقبال گسترده شهروندان و گردشگران ابراز خرسندی کرد.

فرماندار شهرستان چادگان افزود: برگزاری این رویداد‌های فرهنگی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و فرهنگ غنی مردم شهرستان چادگان است و امیدواریم این جشنواره باعث انسجام اجتماعی و توسعه گردشگری منطقه شود.

وی با اشاره به بخش‌های متنوع جشنواره افزود: نمایشگاه صنایع دستی، برنامه‌های موسیقی و بخش اقوام ایرانی، جلوه‌ای از توانمندی‌ها و زیبایی‌های فرهنگ بومی این خطه است و همه مسئولان آماده حمایت از چنین رویداد‌های فرهنگی هستند.

فرماندار چادگان همچنین از تمامی دست‌اندرکاران، هنرمندان و شرکت‌کنندگان قدردانی کرد و از شهروندان خواست با حضور پرشور خود، دلگرمی و انگیزه بیشتری برای برگزاری برنامه‌های آینده فراهم کنند.