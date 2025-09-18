پخش زنده
برداشت ذرت از ۸ هکتار از مزارع شهرستان بن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در راستای توسعه، ایجادتنوع و تولید محصولات کشاورزی و باهدف بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی و تامین نیازهای بازار داخلی ۸ هکتار از زمینهای روستای جمالو در شهرستان بن به زیر کشت ذرت خوراکی رفته و امروز برداشت آن شروع شد.
برداشت ذرت مکزیکی از اواخر شهریور ماه آغاز و تا نیمه مهرماه ادامه دارد.
قنبری سرپرست مدیریت زارعی جهادکشاورزی استان گفت: سطح زیر کشت ذرت در استان شش هزار و چهارصد هکتار است که از این سطح ۳۶۰ هزارتن برداشت ذرت میشود و عمدتا بصورت علوفه برای تامین علوفه دام و تغذیه دامداریها استفاده میشود.