کاروان تدبیر، تلاش و توسعه به سرپرستی استاندار همدان امروز در سفر یک‌روزه به شهرستان درگزین، از طرح های مختلف این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، صبح امروز کاروان تدبیر، تلاش و توسعه به سرپرستی استاندار همدان، وارد شهرستان درگزین شد، ابتدای این سفر، استاندار و هیئت همراه با حضور در گلزار شهدای این شهر، با قرائت فاتحه به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.

در ادامه این سفر حمید ملانوری شمسی از طرح کتابخانه استاندارد درگزین که زیربنایی افزون بر ۱۴۳۰ متر مربع دارد، بازدید کرد.

تاکنون بیش از ۹ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده و برای تکمیل آن به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

بازدید از کارخانه قند درگزین دیگر برنامه این سفر بود، این کارخانه که از سال ۱۳۹۹ تعطیل شده بود، با تولید ۷۲۰۰ تن قند و بسته‌بندی حبوبات فعال شده است، این واحد صنعتی در حال حاضر برای ۳۵ نفر اشتغال‌زایی کرده و با افزایش فعالیت به دو شیفت، تعداد شاغلان آن به ۷۰ نفر خواهد رسید.

او همچنین از مرحله سوم کمربندی شهر درگزین به طول ۲ کیلومتر که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همچنین از مجموعه گردشگری ۷ هکتاری این شهر شامل تالار پذیرایی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان بازدید کرد و در جریان روند تکمیل این طرح‌ها قرار گرفت.

ملانوری شمسی از مرکز فرهنگی شهرستان درگزین نیز که از سال ۱۴۰۰ کلنگ‌زنی شده و ۳۰ درصد پیشرفت دارد، دیدن کرد.

این مرکز در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و با ۱۲۰۰ متر زیربنا در حال ساخت است، تاکنون ۱۳.۶ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل آن به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

بازدید از ساختمان هلال‌احمر درگزین با اعتبار ۵ میلیارد تومان و مساحت ۷۲۰ متر مربع نیز در برنامه این سفر قرار داشت، برای تکمیل این ساختمان ۱۴ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

در ادامه این سفر، کلنگ‌زنی پنل خورشیدی ۳۰ مگابایتی کارخانه سیمان درگزین با اعتبار یک میلیون یورو انجام شد، این طرح که در مساحتی افزون بر ۴۶ هکتار اجرا می‌شود، برای ۵۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم خواهد داشت.

کارخانه سیمان درگزین سالانه ۶۶۰۰ تن تولید دارد.

این سفر یک‌روزه با هدف بررسی روند اجرای طرح های نیمه‌تمام و همچنین افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های جدید در شهرستان درگزین انجام شد.