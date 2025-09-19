مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان : نیروی انسانی مورد نیاز همه مقاطع تحصیلی در این استان تامین شده و هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، قاسم شریفی افزود: در دوره متوسطه اول و دوم با کمبود معلم مواجه بودیم که با برنامه ریزی‌های انجام شده و بکار گیری مجدد بازنشستگان و اضافه تدریس معلمان شاغل این مشکل هم برای سال تحصیلی جدید برطرف شد.

وی همچنین گفت: کتاب های تمام دانش آموزانی که در سامانه کتب درسی آموزش و پرورش ثبت نام کرده بودند در حال توزیع در مدارس است.

شریفی در باره مدارس دو نوبته در استان سمنان هم گفت: امسال تعداد مدارس دونوبته نسبت به سال قبل کاهش داشته فقط در برخی از شهر‌ها نظیر سمنان، شاهرود و میامی وجود دارد.

وی همچنین از کسب رتبه دانش آموزان پایه دوازدهم استان در کنکور سرارسری هم خبر دادو گفت: امسال ۲۰ نفر از دانش آموزان استان سمنان توانستند رتبه دو رقمی کنکور را کسب کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: سال تحصیلی جدید با حضور ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در یک هزار و ۳۰ مدرسه استان سمنان آغاز میشود.