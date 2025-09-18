پخش زنده
مدیر شیلات کوهدشت گفت: دو مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید هزار تن خاویار و ۳ هزار تن گوشت ماهی سفید در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی مهرابی در بازدید از شرکت تولیدی مواد غذایی پارسیان زاگرس کوهدشت به فعالیت ۶ مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت ۱۴۰ تن در این شهرستان اشاره کرد و گفت: دو مزرعه نیز با ظرفیت تولید هزار تن خاویار و ۳ هزار تن گوشت ماهی سفید در حال ساخت است.
وی همچنین به فعالیت یک کارخانه تن ماهی در کوهدشت با ظرفیت تولید ۵۰ تن در ماه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۴۰ نفر در حوزه مزارع پرورش ماهی مشغول به کار هستند و با بهره برداری از مجتمعهای پرورش ماهیان خاویاری نیز در آینده برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی میشود.
مدیر شیلات کوهدشت در ادامه به ضرورت فعالسازی کامل ظرفیتهای شرکت تولیدی مواد غذایی پارسیان زاگرس با هدف تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی در استان اشاره کرد و گفت: این مرکز فرآوری دارای سه خط تولید کنسرو ماهی در چهار طعم متفاوت است که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، به حالت نیمهفعال درآمده است.
مهرابی افزود: این شرکت تولیدی در صورت تأمین اعتبار و جذب سرمایهگذار میتواند روزانه ۲۰ تن کنسرو ماهی تولید و برای ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کند.
وی تصریح کرد: فعالسازی کامل این واحد سهم بسزایی در صادرات محصولات شیلاتی به کشورهای همسایه و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
مدیر شیلات کوهدشت بر رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: توسعه واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش میتواند تحول بزرگی در اشتغال و اقتصاد منطقه ایجاد کند.