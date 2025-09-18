امسال در طرح نشان دار کردن مالیات ۱۲ پروژه مربوط به آموزش و پرورش و تکمیل مدارس در خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

اجرای ۱۲ طرح آموزش و پرورش، به کمک طرح نشان‌دارکردن مالیات‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه زنده رادیویی میز خبر شبکه خاوران گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها که سال گذشته برای اولین بار، با هدف افزایش شفافیت در محل هزینه کرد مالیات‌ها، ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات و بهبود زیرساخت‌های عمرانی مناطق کمتر توسعه‌یافته طراحی و اجرا شده است.

کریمدادی افزود: امسال، ۲۷ طرح جدید برای استان اعلام شده که نیازمند ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار است و مودیان مالیاتی می‌توانند انتخاب کنند که مالیاتشان در یکی از این طرح‌ها مصرف شود.

به گفته وی از این تعداد طرح، ۱۲ طرح مستقیماً به آموزش و پرورش و مدارس مربوط می‌شود.

وی افزود: پارسال نیز ۲۶ طرح با اعتبار ۱۹۲ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شد که از این رقم، ۱۰۴ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: این موفقیت با مشارکت ۵ هزار و ۲۴۱ مؤدی مالیاتی حاصل شد و ۱۱ طرح نیز به طور کامل تأمین اعتبار شدند که از این میان، ۶ طرح به مدارس اختصاص داشت.