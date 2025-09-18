دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و پالایش نفت اصفهان در چارچوب هفته اول لیگ برتر فوتسال بانوان با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و پالایش نفت اصفهان در چارچوب نخستین هفته از بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتسال بانوان ظهر پنجشنبه ۲۷ شهریور در مجموعه ورزشی صفائیه مبارکه برگزار شد.

شهرآورد جذاب نصف‌جهان در ۲۰ دقیقه نخست با برتری ۲ بر یک سپاهان به پایان رسید؛ در نیمه دوم، اما بازیکنان پالایش موفق به جبران نتیجه شدند و این دیدار با تساوی ۳ بر ۳ خاتمه یافت.

نازنین استکی‌فر (۲) و آناهیتا ابوالحسنی برای سپاهان و مهشید محجوب و یلدا تاجیکی (۲) برای پالایش نفت گل زنی کردند.

هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان در حالی پنجشنبه سوم مهر ماه پیگیری خواهد شد که سپاهان میزبان پالایش نفت آبادان است و پالایش نفت اصفهان نیز از مس کرمان پذیرایی خواهد کرد.