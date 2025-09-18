به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یک چوپان چرامی در یک اقدام جالب توجه، توانست تصاویری کمیاب از قلاده پلنگ ایرانی و شاه روباه در منطقه کوهستانی و گردشگری تنگ پیرزال از توابع شهرستان چرام را ثبت کند.

این چوپان با انتخاب دوربین به جای اسلحه، تصویری باشکوه و نادر از حیات وحش را به ثبت رساند که نشان‌دهنده توجه و احترام مردم استان به زندگی حیات وحش و گونه‌های جانوری است.

گفتنی است در چند روز گذشته تصویری از دفاع چوپانی از یک قلاده توله خرس در یکی از مناطق ییلاقی کشور در فضای مجازی منتشر شد و مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

در این تصویر چویان نه تنها آسیبی به توله خرس نرساند بلکه در جنگ بین این توله خرس و سگ گله اش از حیات وحش دفاع و با مهار سگ گله به فرار کردن و نجات جان توله خرس کمک کرد.