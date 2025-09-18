افتتاح کتابخانه عمومی علامه امینی در تبریز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
در راستای عدالت آموزشی و با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی کتابخانه عمومی علامه امینی در زمینی به وسعت ۲۲۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در منطقه ارم تبریز افتتاح شد.
سیامک محبوب معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در مراسم افتتاح و بازگشایی این کتابخانه گفت:این کتابخانه یکی از کتابخانههای پرمخاطب تبریز است که با ایجاد فضاهای شاد و جدید و تجهیز آن برای استفاده عموم شهروندان به خصوص خانوادهها بازگشایی شد.
وی با اشاره به نسل جدید کتابخانههای کشور و آذربایجان شرقی افزود: سعی بر خانواده محور کردن و مجهز کردن کتابخانهها به تجهیزات به روز کشور داریم تا همه اعضای خانواده از کوچک تا بزرگ بتوانند از خدمات کتابخانه استفاده کنند.