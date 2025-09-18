توسعه مدارس و ارتقای کیفیت فضای آموزشی شهرستان اردل با مشارکت خیران و اداره کل نوسازی استان با ۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اردل گفت: همزمان با ساخت این مدارس مشکل فضای ورزشی شهرستان اردل با نصب چمن مصنوعی تا حدودی برطرف شد و در حال حاضر ۱۱ چمن مصنوعی در دو بخش مرکزی و میانکوه وجود دارد که از این تعداد چمن سه مورد آن در حال بهره برداری و دو چمن مصنوعی هم در حال نصب است.

وی گفت: با تکمیل این مدارس خیری تعداد مدارس نوساز شهرستان اردل در دو سال آینده به ۱۳ مدرسه خیرساز خواهد رسید.

وی افزود: مردم خیر و نیک اندیش شهرستان اردل تاکنون ۳۰۷ هزار متر مربع زمین به ارزش تقریبی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فضای آموزشی شهرستان اردل اهدا کردند.