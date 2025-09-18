به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ تیم بدمینتون دونفره شایان احمدی و رادین صالحی با غلبه بر تیم یزد، قهرمان دونفره آزاد مسابقات قهرمانی کشور در بخش نونهالان شد.

مهیار محمدی هم به نشان برنز رقابت‌ها در رده زیر۱۱سال رسید.

افزون بر ۵۰۰ ورزشکار در رشته بدمینتون خراسان شمالی فعالیت دارند.

۲۷ هزار ورزشکار بیمه شده در خراسان شمالی وجود دارد که از این تعداد پنج هزار و ۷۳۴ نفر خانم و مابقی آقا هستند.

خراسان شمالی دارای ۵۰ هیات ورزشی فعال است و ۲۲۱ فضای ورزشی برای ورزشکاران در این استان وجود دارد.