به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ خیران قمی ۶۰۰ بسته لوازم التحریر به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شامل کیف، کفش و خودکار و مداد و دفترچه را به خانواده‌های نیازمند اهدا کردند. ارزش هر بسته اهدایی حدود ۷۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است.

مرکز مهر کوثر زیر مجموعه موسسه خیریه نسیم مهر حسین برای ۴۰۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برنامه های آموزشی و مهارت محور اجرا می کند.

برنامه های حمایتی این مرکز از نیمه اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و در ۶ ماهه نخست امسال برنامه های توانمند سازی برای زنان تحت پوشش و دانش آموزان این خانواده ها اجرایی کردند.

در شش ماهه دوم امسال هم در این مرکز اجرای برنامه های توانمند سازی و مهارت افزار برای خانواده ها و دختران در شش ماه دوم اجرایی خواهد شد.