کمتر از یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی، شور و شوق خرید در بازار نوشت افزار به اوج خود رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روزها بازار رنگارنگ نوشت افزار، حال و هوای خاصی دارد، کودکان با شادمانی از بین صدها طرح مختلف، وسایل مورد نیاز مدرسه را انتخاب می کنند تا فصل تازه ای از تعلیم و تربیت را آغاز کنند.

در روز‌های باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی جدید، والدین به همراه فرزندانشان مشغول خرید لوازم مورد نیاز برای آغاز سال تحصیلی جدید هستند.

تولیدکنندگان و فروشندگان هم محصولاتشان را که امسال بیشتر از سال های پیش رنگ و رویی ایرانی دارد را عرضه می‌کنند.