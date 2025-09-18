خراسان شمالی در شمال شرق کشور پهناور ایران با دارا بودن چشمه‌های جوشان، جنگل‌های هیرکانی، کوهستان و بیابان با حیات وحشی منحصر‌به‌فرد به مقصدی برای گردشگران تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ تاریخ کهن، فرهنگ غنی و آداب و رسوم اقوام مختلف ترک و تات و کرمانج و ترکمن، چهره‌ای زیبا از این استان را به نمایش می‌گذارد که سالانه ۲۰ میلیون گردشگر از آن عبور می‌کنند.

ازجمله جاذبه‌های خراسان شمالی می‌توان مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم بجنورد، ارگ بلقیس اسفراین، چهارطاقی شیروان، موزه گرمابه و حمام شهر فاروج، آتشکده اسپاخو نام برد.

این موارد تنها بخش کوچکی از جاذبه‌های طبیعی خراسان شمالی بود. روستای درکش، آبشار روستای ایزی، منطقه بیدواز، منطقه گردشگری میلانلو، مناطق کشانک، یامان داغی، شیرآباد و تخت ایران نیز از دیگر مناطق گردشگری طبیعی خراسان شمالی محسوب می‌شود.