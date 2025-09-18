پایگاه توسعه ایمنی و امداد و نجات معادن پروده با حضور وزیر صمت در شهرستان طبس به بهره برداری رسید.

افتتاح پایگاه توسعه ایمنی و امداد و نجات معادن پروده با حضور وزیر صمت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پایگاه امداد و نجات معادن زغال‌سنگ طبس با سرمایه‌گذاری دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال توسط ایمیدرو احداث و بهره‌برداری شد.

این پایگاه با مساحت ۱۵ هزار مترمربع و زیربنای چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع، برای ارتقاء ایمنی و خدمات امدادی در معادن منطقه تجهیز شده و زمینه اشتغال ۴۵ نفر را فراهم کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه افتتاح بزرگترین پایگاه امداد و نجات کشور در منطقه معدنی پروده طبس گفت: معادن زغال‌سنگ از جمله معادن پرخطر کشور هستند و ایجاد پایگاه امداد و نجات، گام بزرگی برای ارتقای ایمنی کارگران محسوب می‌شود.

اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز در سالگرد حادثه معدن طبس وظیفه داشتیم بار دیگر در کنار مردم این منطقه حضور یابیم و با خانواده معدنکاران ابراز همدردی کنیم.

وی با بیان اینکه در این سفر سه اقدام مهم در حوزه معادن زغال‌سنگ منطقه انجام شد، افزود: احداث و بازگشایی راه دسترسی معادن با مشارکت سازمان توسعه و شرکت‌های معدنی، ایجاد ایستگاه امداد و نجات کاملاً مجهز برای ارتقای ایمنی و رسیدگی به مصدومان احتمالی حوادث معدنی و همچنین اجرای پروژه مکانیزاسیون معادن زغال‌سنگ که با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و در قالب فاینانس در دست اجراست از جمله این اقدامات است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: با توجه به پرخطر بودن معادن زغال سنگ، مکانیزه شدن استخراج علاوه بر افزایش بهره‌وری، در کاهش حوادث و صدمات جانی بسیار مؤثر خواهد بود.

اتابک از همدلی و همراهی استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان خراسان جنوبی در پیشبرد این پروژه‌ها قدردانی و ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، شرایط معادن زغال‌سنگ منطقه به استاندارد‌های مطلوب نزدیک‌تر شود.