به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، تشکل‌های خیریه‌ای که دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، فراجا و کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند، می‌توانند تا پایان مهلت ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به صفحه اصلی وب‌سایت «نشان نیکوکاری» نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.

جشنواره ملی نشان نیکوکاری با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری، معرفی و تجلیل از فعالان حوزه خیر و احسان، و ایجاد هم‌افزایی میان تشکل‌های مردمی برگزار می‌شود.