پخش زنده
امروز: -
کارشناسان بهداشت محیط شهرستان رودبار، یک رستوران را به علت تخلفات متعدد و رعایت نکردن اصول بهداشتی مهر و موم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در پی بازدیدهای نظارتی کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، یک رستوران به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی و تخلفات متعدد مهر و موم شد.
این دانشگاه همچنین اعلام کرد: کارشناسان این واحد صنفی را به دلیل مواردی همچون نگهداری نامناسب مواد غذایی، رعایت نکردن اصول بهداشت محیط و استانداردهای لازم مهر و موم کردند.
مسئولان بهداشت محیط شهرستان رودبار هم با تأکید بر استمرار نظارتها اعلام کردند: بررسی وضعیت بهداشتی اماکن عمومی و واحدهای صنفی با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف مطابق ضوابط قانونی برخورد میشود تا سلامت عمومی جامعه حفظ شود.