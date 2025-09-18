به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، جعفر احسانی‌مهر افزود: صاحبان مشاغل مشمول این تبصره موظف‌اند تکالیف قانونی خود را انجام دهند و در صورت نیاز، مالیات خود را تقسیط کنند. او افزود: مودیان می‌توانند در روز‌های پنجشنبه و جمعه نیز برای ارائه اظهارنامه مراجعه کنند

وی با اشاره به مشارکت مودیان گفت: امسال بیش از ۶۰ درصد صاحبان مشاغل نسبت به تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ اقدام کرده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود: در هرمزگان ۲۵ طرح نیمه‌تمام از محل پرداخت مالیات‌ها در حال اجراست که صاحبان مشاغل می‌توانند محل هزینه مالیات خود را مشخص کنند.

جعفر احسانی‌مهر گفت:این طرح‌ها شامل ۱۴ مدرسه، پروژه‌های آبرسانی و فضا‌های ورزشی است که برای تکمیل آنها ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات مودیان در نظر گرفته شده است.