مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: مهلت تسلیم فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل تا پایان شهریورماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، جعفر احسانیمهر افزود: صاحبان مشاغل مشمول این تبصره موظفاند تکالیف قانونی خود را انجام دهند و در صورت نیاز، مالیات خود را تقسیط کنند. او افزود: مودیان میتوانند در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز برای ارائه اظهارنامه مراجعه کنند
وی با اشاره به مشارکت مودیان گفت: امسال بیش از ۶۰ درصد صاحبان مشاغل نسبت به تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ اقدام کردهاند.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود: در هرمزگان ۲۵ طرح نیمهتمام از محل پرداخت مالیاتها در حال اجراست که صاحبان مشاغل میتوانند محل هزینه مالیات خود را مشخص کنند.
جعفر احسانیمهر گفت:این طرحها شامل ۱۴ مدرسه، پروژههای آبرسانی و فضاهای ورزشی است که برای تکمیل آنها ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات مودیان در نظر گرفته شده است.