توزیع بیش از ۲۶۰۰ بسته لوازمالتحریر در هریس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بنیاد علوی در راستای حمایت از دانشآموزان محروم ۲۶۷۳ بسته لوازمالتحریر ویژه دهکهای یک و دو را در مدرسه آمنه روستای جانقور شهرستان هریس بهصورت پایلوت توزیع کرد. ارزش ریالی این بستهها بیش از شش میلیارد ریال برآورد شده است.
محمد عبدالهی فرماندار هریس در این آیین با قدردانی از بنیاد علوی و دستاندرکاران این اقدام آن را حرکتی ارزشمند و خیراندیشانه دانست و اظهار کرد: سرمایهگذاری بنیاد علوی در آموزش دانشآموزان مناطق محروم کمک بزرگی به آینده کشور است.
عبدالهی افزود: دانشآموزان امروز آیندهسازان فردای کشور هستند و تلاش بنیاد علوی در فراهمکردن امکانات آموزشی، زمینهساز رشد علمی و اجتماعی آنان خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت علمآموزی، دانشآموزان را به تلاش جدی در مسیر تحصیل تشویق کرد و گفت: سربلندی این نسل در تحصیل، سربلندی ایران اسلامی است.