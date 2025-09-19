سیری در تاریخ از همکاری و همدلی مردمان دو خطه آبادان و اصفهان حکایت دارد، همتی برای ساخت و ساز در حرم های مطهر.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رویداد ملی و رسانه ایی ایران جان – اصفهان ایران – با ابتکار رسانه ملی در حال برگزاریست. این طرح از ۲۲ شهریورماه آغاز شده و تا ۲۸ شهریور ادامه دارد.

در این طرح ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، و اقتصادی استان اصفهان از طریق رسانه ملی به نمایش گذاشته شود.

پیوند میراث قلم‌زنی هنرمندان اصفهانی با همت مردمان خطه جنوب همدلی و همکاری مثال زدنی را ایجاد کرد.

هر ضرب قلم روی در‌های حرم طفلان مسلم، قصه‌ای از همدلی و همکاری مردمی است که از قلب اصفهان به آبادان آمدند.

سال ۹۴، گروهی از هنرمندان و قلم‌زن‌های اصفهان به دعوت آبادانی ها به این خطه آمدند تا در‌های حرم طفلان مسلم ابن عقیل را بسازند و قلم‌زنی کنند. این پروژه نه تنها نمایانگر هنر ناب ایرانی بود، بلکه نشانه‌ای از همکاری و همت مردم بود.

اما این همکاری به همین پروژه محدود نشد. پیش از آن، هنرمندان اصفهانی در ساخت درهای حرمین عسکریین بازهم به همت آبادانی ها نقش‌آفرینی کرده بودند و میراثی ارزشمند از هنر و همدلی را رقم زده بودند.

میراثی که با عشق و همدلی ساخته شد، هر روز جان تازه‌ای می‌گیرد؛ ایران جان، اصفهان و آبادانی ماندگار تا همیشه.