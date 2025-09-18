۸۵۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مسئول کانونهای خدمت رضوی در استان گفت: همه ساله در شهریورماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی، پویش مهر رضوی با هدف تهیه نوشت افزار برای دانشآموزان نیازمند اجرا میشود. ستار هدایتخواه با بیان اینکه اقلامی که برای شروع سال تحصیلی یک دانشآموز ضروری است تهیه و توزیع میشود، افزود: امسال به همت خیران و خادمیاران رضوی، ۸۵۰ بسته نوشتافزار شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، مداد رنگی، پاککن، جامدادی، گونیا و نقاله تهیه شده است. هدایت خواه اضافه کرد: ۵۰ درصد هزینه این بستهها توسط خیران و ۵۰ درصد دیگر از سوی بنیاد کرامت رضوی تأمین شده است. هدایت خواه ارزش هر بسته نوشتافزار را حدود ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: بخشی از این بستهها ویژه دانشآموزان مقطع ابتدایی و بخشی دیگر برای دانشآموزان دبیرستانی تدارک دیده شده است. وی گفت: دانشآموزان نیازمند از پیش شناسایی شدهاند و بستهها در نخستین روزهای سال تحصیلی جدید در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.