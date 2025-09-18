به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد قیطاسی افزود: تا این لحظه ۱۳ هزار مترمربع معبر خامی در این شهر وجود دارد که این مقدار نیز تا پایان سال آسفالت خواهد شد.

او تأکید کرد: بودجه امسال شهرداری ۵۷ میلیارد تومان است مه از این میزان بودجه، اعتباری افزون بر ۴۳ میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد بودجه، به طرح های عمرانی امسال شهرداری اختصاص دارد که در این زمینه هم‌اکنون چهار طرح شاخص از جمله طرح دفع روان‌آب‌های سطحی در دست اجراست.

شهردار آجین تصریح کرد: شهر آجین با همکاری اداره پست نخستین شهر دارای کدپستی هوشمند GNAF در استان همدان بوده که به شکل صددرصدی تمامی منازل خانوار‌های شهر آجین صاحب پلاک کدپستی هوشمند GNAF شدند.

قیطاسی افزود: در راستای ارتقای ضریب امنیتی شهر آجین با توجه به تردد ۱۴ روستا از مسیر این شهر نسبت به نصب دوربین پلاک‌خوان در ورودی و خروجی شهر از سوی شهرداری اقدام شد.

او با اشاره به جمعیت ۳۰۰۰ نفری شهر آجین با ۱۰۰۰ خانوار، تصریح کرد: میانگین تولید روزانه زباله شهر آجین ۶۰ تن بوده که این میزان زباله تولید شده شهر از طریق یک دستگاه حمل زباله مکانیزه شهرداری به محل سایت دفن زباله آجین انتقال داده می‌شود.

قیطاسی گفت: طبق دستورالعمل ارسالی از این پس باید زباله شهر آجین نیز به سایت زباله همدان انتقال داده شود که به زودی این امر اتفاق خواهد افتاد.