به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مسابقات قهرمانی داژبال انتخابی تیم استان بوشهر با حضور پنج تیم کنگان، دیر، دشتی، دشتستان و بوشهر در بخش زنان و چهار تیم دشتستان، کنگان، بوشهر و جم در بخش مردان در ورزشگاه سرپوشیده کوثر بوشهر برگزار شد.

رئیس کمیته داژبال استان بوشهر هنگام برگزاری این مسابقات به خبرنگار صداوسیما گفت: این مسابقات برای تشکیل تیم منتخب استان برای مسابقات انتخابی تیم ملی است که به‌زودی برگزار می‌شود.

حمیدرضا شفیعی افزود: تیم منتخب استان در این دوره، به مسابقات کاپ آزاد هم فرستاده خواهد شد.

او اضافه کرد: در این دوره از مسابقات که یک‌روزه است، ۸۰ بازیکن و مربی از شهرستان‌های استان شرکت کرده بود.

تا نیم‌روز، در بخش زنان، تیم‌های کنگان، دیر و دشتی جایگاه‌های اول تا سوم را به‌دست آوردند.