به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام مطهری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس به اهمیت سنت حسنه نبوی وقف اشاره کرد و گفت: در این مراسم از ۱۰۰ نفر از واقفان، خیران و خادمان بقاع متبرکه شهرستان قدس تقدیر شد.

همچنین منتظری رئیس دادگستری شهرستان قدس در این مراسم گفت:با توجه به اینکه بیشتر مساحت شهرستان قدس در تملک اداره اوقاف استان تهران است، در خصوص تبدیل به احسن و صدور اسناد مالکیت برای مردم، تاکنون ۱۳۸۸ سند صادرشده و با برنامه ریزی‌های انجام شده با اداره اوقاف، این روند، تسریع خواهد شد.