مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از اواخر وقت فردا یک سامانه بارشی وارد استان میشود و تا اواسط هفته در گیلان ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون نیمه ابری و مه آلود است گفت: از برخی مناطق بارش خفیف و پراکنده گزارش شده است.
وی افزود: از اواخر وقت فردا جمعه ۲۸ شهریور یک سامانه بارشی وارد استان میشود که تا اواسط هفته در گیلان مستقر است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۲۷ درصد است.
محمد دادرس با بیان اینکه دریای خزر امروز آرام است گفت: فردا دریا مواج و طوفانی میشود و از فردا تا صبح دوشنبه برای فعالیتهای دریانوردی و شنا نامناسب است.