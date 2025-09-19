پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی اظهار داشت: طرح یاس یکی از طرحهای فاخر و اثرگذار مشترک بین کمیته امداد و جمعیت هلال احمر است و یکی از نقاط مشترکی که دو دستگاه آن را دنبال میکنند، حمایت و کاهش دردهای مردم است.
وی بیان کرد: این طرح با هدف حمایت از دختران نوجوان و جوان در مناطق محروم و آسیبپذیر طراحی شده است تا از طریق آموزشهای مهارتی، مشاورههای روانشناختی و حمایتهای مالی، آیندهای روشنتر برای این دختران فراهم آید.
محبی با اشاره به اینکه اهداف طرح یاس، با همکاری مؤثر میان نهادهای مختلف، از جمله جمعیت هلال احمر، امکانپذیر است، گفت: در سنوات گذشته عمده فعالیتهای کمیته امداد در همین راستا و مبتنی بر اصول علمی و آموزشی و توجه ویژه به آسیبهای اجتماعی و حمایتهای مادی و معنوی از زنان و دختران تحت حمایت بود.
وی افزود: طرح دختران یاس نه تنها به دنبال بهبود شرایط اقتصادی این دختران است، بلکه با تأکید بر توانمندسازی اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر، بهدنبال تأثیرگذاری مثبت در آینده آنان و جامعه است.
محبی بحث ارتقاء عزت نفس دختران، پذیرش مسوولیتهای اجتماعی آنان، افزایش دانش و مهارتهای شغلی و امدادی، ترویج فرهنگ خود امدادی و ... را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.