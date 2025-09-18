پخش زنده
تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان میهمان خود نفت امیدیه را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان میزبان تیم هم استانی خود نفت امیدیه بود.
این دیدار که در مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور برگزار شاگردان پریسا امامی توانستند در یک بازی رو به جلو و هجومی با شش گل از سد تیم نفت امیدیه عبور کنند.
در هفته نخست و با توجه به سایر دیدارهای این هفته پالایش نفت آبادان با احتساب گلهای زده صدرنشین شد.
این دیدار از ساعت ۱۱ برگزار شد.