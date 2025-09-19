هفتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی با حضور بیش از یکصد تولیدکننده، امروز، جمعه ۲۸ شهریورماه به ایستگاه پایانی رسید.

نمایشگاه هدی فرصتی برای افراد علاقمند به پوشش عفیفانه است تا با حضور در این نمایشگاه، بتوانند پوشاک مورد نیاز خود و خانواده را در این ایام با قیمت‌های مناسب؛ بدون واسطه و با طراحی جدید از تولیدکنندگان محصولات پوشاک ایرانی اسلامی تهیه کنند.

این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۸ شهریور، همه‌روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در شبستان اصلی مصلای بزرگ امام خمینی تهران میزبان علاقه‌مندان بود.

معصومه عزتی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد؛