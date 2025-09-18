پخش زنده
امروز: -
نماز جمعه بندرعباس از این هفته به علت تعمیرات مسجد جامع، در گلزار شهدا اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام والمسلمین فاطمی، دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در هرمزگان گفت: به علت تعمیرات در مسجد جامع، تا اطلاع بعدی، اقامه نماز جمعه در گلزار شهدای بندرعباس صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید: نماز جمعه بندرعباس از این هفته در محل گلزار شهدا برگزار می شود
وی افزود: در روزهای جمعه، اتوبوس برای جابجایی نمازگزاران به محل گلزار شهدا تدارک دیده شده است.
پس از پایان تعمیرات، دوباره نماز جمعه در مسجد جامع برگزار میشود.