به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام والمسلمین فاطمی، دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در هرمزگان گفت: به علت تعمیرات در مسجد جامع، تا اطلاع بعدی، اقامه نماز جمعه در گلزار شهدای بندرعباس صورت می‌گیرد.

وی افزود: در روز‌های جمعه، اتوبوس برای جابجایی نمازگزاران به محل گلزار شهدا تدارک دیده شده است.

پس از پایان تعمیرات، دوباره نماز جمعه در مسجد جامع برگزار می‌شود.