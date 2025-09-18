به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال از ۲۴ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت آفتابگردان آجیلی و ۶۵۰ هکتار سطح زیر کشت آفتابگردان روغنی، حدود ۶۱ هزار و ۲۱۰ تن تخم آفتابگردان آجیلی و روغنی برداشت شد.

محمدرضا اصغری، با اشاره به اینکه متوسط عملکرد آفتابگردان آجیلی دو هزار و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار و آفتابگردان روغنی دو هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار است، افزود: امسال بیش از ۵۹ هزار و ۵۵۰ تن محصول آفتابگردان آجیلی و حدود یکهزار و ۶۹۰ تن آفتابگردان روغنی از مزارع برداشت شد.

اصغری اظهارکرد: بیشترین سطح زیرکشت آفتابگردان در شهرستان خوی با ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار و پس از آن در شهرستان‌های چایپاره، ارومیه و نقده قراردارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اینکه محصول آفتابگردان آجیلی بخشی در داخل استان مصرف و مابقی به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود، گفت: بیشتر ارقام آفتابگردان کشت شده در استان از ارقام هیبرید خارجی شامل s ۳۰۰ و s ۴۰۰، جی ۱، آفان، استریپ ۱ و ارقام محلی مانند قلمی و دور سفید هستند.