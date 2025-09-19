معاونت هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر گفت: مستند داستانی حسین آستروتین به عنوان اولین شهید استان با نام چهارراه شاهین ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی صفری بیان کرد: این مستند به کارگردانی پیران کبگانیان ساخته شده و با همکاری موسسه فرهنگی شهرداری در هفته دفاع مقدس رونمایی می‌شود.

وی افزود: حوزه هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر همچنین از دو موسیقی تصویری یا نماهنگ ساخته حبیب جمالی در هفته دفاع مقدس رونمایی می‌کند.

صفری ادامه داد: یک اثر موسیقی به نام خلیج فارس ساخته اکبر ابراهیمی و با صدای رضا غریبی و یک سرود دانش آموزی با موضوع جنگ ۱۲ روزه نیز در این ایام رونمایی می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین رونمایی از دو موشن گرافیک با عناوین نقش استان در هشت سال دفاع مقدس و شهید نادر مهدوی از دیگر برنامه‌های این حوزه در روز‌های ۳۱ شهریور تا هفتم مهر امسال است.

صفری اضافه کرد: یکی از شاخه‌های فعالیت این حوزه ساخت و انتشار پادکست در ارتباط با دفاع مقدس و مقاومت است که در هفته دفاع مقدس امسال از یکی از این آثار با صدای هنرمند بوشهری به نام پیمان زند رونمایی می‌شود.

وی بیان کرد: فیلمسازی، هنر‌های تجسمی، نمایشی و رادیو از دیگر شاخه‌های فعالیت این حوزه است که به طور کلی در وضعیت کنونی بیش از ۷۰ نفر در حوزه هنری با این نهاد همکاری می‌کنند.