سرپرست فرمانداری اهواز از طرح آسفالت معابر روستاهای بخش غیزانیه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، عبدالعظیم شمخانی سرپرست فرمانداری اهواز به همراه حسن بوعذار بخشدار غیزانیه، شریعتی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اهواز و اعضای شورای این بخش، از روند اجرای طرح آسفالت معابر روستای غدیر حبسه از توابع دهستان مشرحات غیزانیه بازدید کرد.
در این طرح، بیش از ۹ هزار مترمربع عملیات زیرسازی، بیس و آسفالت معابر انجام شده است.
هزینه اجرای طرح آسفالت معابر روستاهای بخش غیزانیه بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد شده که بخش زیرسازی توسط دهیاری و از محل اعتبارات روستا تأمین شده و عملیات روکش آسفالت نیز با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهواز به انجام رسیده است.
این اقدام در راستای بهبود زیرساختهای روستایی و تسهیل تردد ساکنان روستای غدیر حبسه صورت گرفته است.