به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در این بازدید با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و گردشگری منطقه، گفت: تپه ارگ نادری نه تنها میراث گرانبهای گذشتگان است، بلکه ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری، معرفی تاریخ کهن خراسان شمالی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بهسازی و تکمیل پروژه‌های مرمتی و حفاظتی این بنای تاریخی، از دستگاه‌های مسئول خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران، شرایط بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های این مجموعه را فراهم کنند.