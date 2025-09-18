پخش زنده
امروز: -
۷۰۰ بسته نوشتافزار در قالب پویش ملی «مهر علوی» در قالب طرح «لبخند مهر» بین دانشآموزان روستایی شهرستان آران و بیدگل توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این تعداد بسته نوشت افزار به ارزش ۳.۵ میلیارد ریال به همت بنیاد علوی و مشارکت گروههای جهادی و خیّریهها، بین دانشآموزان روستایی این شهرستان توزیع شد.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل در این مراسم اجرای پویش مهر علوی را اقدامی ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ همدلی، ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرستان معرفی کرد.
این پویش در سطح کشور با هدف تأمین ۲۵۰ هزار بسته نوشتافزار برنامهریزی شده است که سهم استان اصفهان ۷۰۰۰ بسته و سهم شهرستان آران و بیدگل از این طرح، ۷۰۰ بسته برای دانشآموزان واجد شرایط (دهکهای درآمدی یک تا دو) است.