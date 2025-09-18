سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین، از راه‌اندازی ۸ رشته کارشناسی ارشد جدید، ارتقای جایگاه دانشگاه به «یک پلاس» در ارزیابی‌های کشوری و اجرای طرح «حامی دانشجو» خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی ورسه‌ای در نشست با خبرنگاران گفت: تلاش داریم با جذب دانشجو در رشته‌های جدید و پیگیری برای ایجاد رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، به نیازهای علمی و پژوهشی استان پاسخ دهیم.

ورسه‌ای با اشاره به کاهش تعداد دانشجویان از ۲۴ هزار نفر به حدود ۸ تا ۹ هزار نفر، این موضوع را زنگ خطری جدی برای آینده دانشگاه‌ها دانست.

وی برای مقابله با این چالش، به تغییر زمان‌بندی کلاس‌ها برای افزایش ضریب اشغال کلاس‌ها به بیش از ۸۰ درصد و اجرای طرح «حامی دانشجو» اشاره کرد.

در طرح «حامی دانشجو»، ۲۱ نفر از کارکنان به عنوان حامی، پل ارتباطی دانشجویان برای طرح مسائل آموزشی، پژوهشی و شخصی با مسئولان دانشگاه هستند.

سرپرست دانشگاه آزاد قزوین از راه‌اندازی هشت رشته کارشناسی ارشد جدید در حوزه‌های هوش مصنوعی، شبکه‌های کامپیوتری، معماری سیستم‌های کامپیوتری، نرم‌افزار، حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، زبان و ادبیات فارسی و طراحی شهری خبر داد.

وی همچنین از ارسال درخواست ایجاد رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی به سازمان مرکزی دانشگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با موافقت مسئولان، شاهد راه‌اندازی این رشته‌های پرمتقاضی در استان باشیم.

ورسه‌ای در پایان به ارتقای دو رتبه‌ای دانشگاه آزاد قزوین و رسیدن به جایگاه «یک پلاس» در ارزیابی‌های کشوری اشاره کرد و آن را نتیجه تلاش جمعی دانست.

وی همچنین از راه‌اندازی اولین مدرسه سما در مرکز استان، افتتاح مرکز استعدادیابی ورزشی، بازسازی و افزایش ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد و بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در کنار آموزش و پژوهش برای پرورش همه‌جانبه استعدادها تاکید کرد.