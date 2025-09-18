فرمانده انتظامی دورود از پلمب ۱۲ کافی شاپ و سفره خانه سنتی به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مجتبی نوریان گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی دورود از ۳۲ واحد صنفی این شهرستان بازدید کردند که ۱۲ کافی شاپ و سفره خانه سنتی به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی پلمب و به ۹ واحد نیز اخطار کتبی داده شد.

وی از شهروندان و اصناف خواست هشدار‌های اعلام شده از سوی پلیس را جدی بگیرند و با مأموران انتظامی در اجرای امور نظارتی و پیشگیری همکاری لازم را داشته باشند.