به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیئت دو و میدانی طرقبه و شاندیز گفت: این مسابقات با حضور ۸۰ دونده از استان خراسان رضوی برگزار شد.

علی اصغر سعدآبادی افزود :دوندگان در ۶ رده سنی نونهالان ،نوجوانان جوانان ،امید،بزرگسالان و پیشکسوتان مسیر ویرانی ۳۳ تا خیابان امام رضا شاندیز را طی کردند.

وی تصریح کرد در پایان این رقابت‌ها امیرحسین‌زاده به عنوان قهرمانی رسید و حسین بصیری‌زاده و داوود کشاورز به ترتیب دوم و سوم شدند

در پایان این رقابت‌ها به نفرات برتر حکم و مدال اهدا شد.