به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقات دو استقامت ۵ کیلومتر در شهرستان طرقبه و شاندیز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیئت دو و میدانی طرقبه و شاندیز گفت: این مسابقات با حضور ۸۰ دونده از استان خراسان رضوی برگزار شد.
علی اصغر سعدآبادی افزود :دوندگان در ۶ رده سنی نونهالان ،نوجوانان جوانان ،امید،بزرگسالان و پیشکسوتان مسیر ویرانی ۳۳ تا خیابان امام رضا شاندیز را طی کردند.
وی تصریح کرد در پایان این رقابتها امیرحسینزاده به عنوان قهرمانی رسید و حسین بصیریزاده و داوود کشاورز به ترتیب دوم و سوم شدند
در پایان این رقابتها به نفرات برتر حکم و مدال اهدا شد.