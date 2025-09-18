پخش زنده
امروز: -
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم فردا جمعه ۲۸ شهریوربه امامت آیت الله سعیدی در مصلی قدس اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد:، نمازجمعه فردا ۲۸ شهریور در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی و سخنران پیش از خطبهها این هفته حجتالاسلام سید احمد مشرف معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهد بود.
اداره کل آموزش و پرورش ونواحی تابعه،جمعیت هلال احمر استان (بهمراه دریافت داروهای مازاد شما)ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم درمیزهای خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.