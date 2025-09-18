به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد:، نمازجمعه فردا ۲۸ شهریور در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی و سخنران پیش از خطبه‌ها این هفته حجت‌الاسلام سید احمد مشرف معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهد بود.

اداره کل آموزش و پرورش ونواحی تابعه،جمعیت هلال احمر استان (بهمراه دریافت دارو‌های مازاد شما)ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.