همایش بزرگ «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این همایش ویژه فضلای حوزه علمیه اصفهان، ائمه جماعات، فرماندهان پایگاه‌های بسیج و هیئت امنای مساجد و ارکان محلات اصفهان برگزار شد.

معاون بسیج مساجد ومحلات سپاه صاحب الزمان استان گفت: هدف از این همایش تجلیل از ارکان مساجد و رونمایی از طرح محله‌های اسلامی با عنوان طرح تحول و پیشرفت محلات استان (سپهبد شهید حاج حسین سلامی) است.

سرهنگ مهدی واعظ افزود: بر اساس این طرح مساجد محور ساماندهی و مشارکت حداکثری مردم در حل مسائل محل قرار می‌گیرند. این طرح که باابلاغ ریاست محترم جمهوری درخصوص محله محوری به مرحله اجرا درآمده، قرار است در بیش از ۳ هزار مسجد تراز در سراسر استان اجرا شود. شورای محلات با استفاده از ظرفیت موجود در محله نسبت به حل مسائل محلات اقدام می‌کنند.