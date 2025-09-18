به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شیرودی پس از حدود ۳۰ سال بازسازی شد.

بازسازی این مجموعه به مساحت ۳۵۰ مترمربع شامل سالن مسابقات و خوابگاه کمتر از یک سال با همت فدراسیون شمشیربازی و شهرداری تهران بازسازی شد و عصر امروز (پنجشنبه ۲۷ شهریور) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سایر مدیران ورزش و جمعی از خانواده شمشیربازی مورد بهره برداری قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاح مجدد سالن شهید کلاهدوز تهران گفت: با جانمایی مناسب و همکاری شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی قرار است، یک قطعه زمین به مساحت ۲ هزار متر مربع برای ساخت خانه شمشیربازی مجهز در اختیار این رشته قرار گیرد تا فدراسیون با پیدا کردن حامی مالی مناسب این مجموعه را بسازد. وی افزود: وزارت ورزش و جوانان مبلغ صد میلیارد تومان هم برای ساخت این مجموعه در اختیار فدراسیون قرار می دهد. حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای ساخت این مجموعه بودجه لازم است.

همچنین در این مراسم از پیست و آپاره شمشیربازی و نیز طرح استعدادیابی تماشا ویژه نونهالان هم رونمایی شد.