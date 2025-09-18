پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در استان، بیش از ۳۶۷ هزار دانشآموز به کلاسهای درس بازگشتهاند تلاش آموزش و پرورش استان برقراری عدالت آموزشی و کیفیت یادگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نرگس دستیار در نشست خبری در رشت، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، بر اهمیت ارتباط مؤثر با رسانهها و انعکاس درست فعالیتها تأکید و گفت: رسانهها بازوان توانمند ما در اطلاعرسانی دقیق و شفاف هستند و انعکاس صحیح عملکرد همکاران باعث میشود تلاشهای آموزشی و پرورشی به درستی دیده شود.
وی با اشاره به کاهش جمعیت دانشآموزی و افزایش بازماندگان از تحصیل، افزود: این روند به معنای ضعف سیستم نیست و با برنامهریزیهای هدفمند دانشآموزان بازمانده دوباره جذب مدارس خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در ادامه با بیان اینکه امسال ۳۶۷ هزار دانشآموز وارد مدارس استان میشوند گفت: ۲۷۲ هزار دانشآموز در دوره ابتدایی، ۱۸۸ هزار نفر در متوسطه نظری و ۳۹ هزار و ۶۰۰ دانش آموز در مدارس فنی و حرفهای و کارودانش به تحصیل میپردازند.
نرگس دستیار با اشاره به برنامهها در حوزه توانمندسازی معلمان و مدیران، بیان کرد: سال گذشته تنها ۱۰ درصد مدیران در دورههای آموزشی و مدیریتی شرکت کردند، اما امسال این میزان به ۴۰ درصد افزایش یافته است و همچنین ۱۰۰ درصد آموزگاران دورههای توانمندسازی را طی میکنند تا با شیوههای نوین آموزشی و فرصتهای یادگیری متنوع آشنا شوند.
مدیر کل آموزش و پرورش گیلان به اجرای طرحهای حمایتی ویژه دانشآموزان در معرض آسیب و افت تحصیلی اشاره کرد و گفت: طرح حامی در استان اجرا میشود تا دانشآموزان نیازمند شناسایی شده و با کمک آموزگاران، اولیا و همکاران بازنشسته، حمایت آموزشی و پرورشی دریافت کنند و همچنین برنامه «همسالان به همسالان» برای دانشآموزان با استعدادهای درخشان در مدارس شبانهروزی و مناطق محروم اجرا میشود.
وی در حوزه پرورشی نیز گفت: بیشتر مدارس به کانونهای محله تبدیل شدهاند و کلاسهای مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی با حداقل هزینه و در برخی موارد رایگان برگزار میشوند تا عدالت آموزشی و پرورشی برقرار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان درباره مدارس غیردولتی هم گفت: سامانه شهریه مدارس غیردولتی امکان مشاهده و مقایسه هزینهها را برای والدین فراهم میکند و شفافیت آموزشی را افزایش میدهد تا والدین بتوانند انتخاب مناسب داشته باشند.
وی در حوزه ورزش و تربیت بدنی نیز بیان کرد: کلاسها و زمینهای ورزشی در مدارس استثنایی، شبانهروزی، روستایی و هنرستانها تجهیز شدهاند تا دانشآموزان از امکانات ورزشی و بهداشتی بهرهمند شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به اقدامات توسعه عدالت آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: با بهرهگیری از ظرفیت خیران، اولیا و مردم، فضاهای آموزشی مقاومسازی و تجهیز شده و مدیران و معلمان توانمند شدهاند و مدارس روستایی و مناطق محروم به خدمات آموزشی و پرورشی عادلانه دسترسی پیدا کردهاند و در دوره ابتدایی، پایه ششم و در متوسطه و فنی، دانشآموزان در معرض آسیب شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتهاند.
نرگس دستیار همچنین گفت که تمام این اقدامات در راستای تحقق سیاستهای کلان وزارت آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و ارائه آموزش و پرورش با کیفیت و عادلانه انجام شده است تا همه دانشآموزان بتوانند در محیط آموزشی سالم و ایمن، مهارتهای لازم را فرا بگیرند.