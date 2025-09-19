به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار کاشان در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه این اقدام در راستای تحقق شعار کاشان، شهر زندگی محقق شده است گفت: طرح ایجاد این فرهنگسرا با مساحت ۵۶۰ متر مربع در دو طبقه (هر طبقه ۲۶۰ مترمربع)، دارای هفت اتاق، سالن اجتماعات و محوطه سازی با ظرفیت ۱۰۰ نفر احداث شده است.

ابوالفضل ساروقیان افزود: همچنین طرح مسیر تندرستی با مساحت مجموع ۱۵ هزار متر مربع در قالب ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی، یک هزار متر فضای دستگاه‌های تندرستی و ۳۵۰۰ متر مربع فضای سبز احداث شده است.

این دو طرح با بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال هزینه باحضور جمعی از مسئولان شهری واستانی افتتاح و بهره برداری شد.